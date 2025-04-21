Украине не удастся избежать полного разрыва отношений с США: когда именно это произойдет

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире Radio NV заявил, что президент США Дональд Трамп может прекратить предоставленную Украине помощь, которую ранее выделил Джо Байден, и что вопрос о новой помощи вообще не рассматривается.

США и Украина. Фото: 24 Канал

Дикий объяснил, что при заявлении госсекретаря Марко Рубио о том, что США устали от войны в Украине, можно с уверенностью ожидать, что Трамп остановит даже ту помощь, которая еще не была доставлена. По словам эксперта, все американские источники подтвердили, что новая помощь Украине не планируется, и часть уже утвержденных поставок может быть остановлена в ближайшее время.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация была предсказуемой и неизбежной. Он также отметил, что с 20 января США фактически стали союзником России, а не Украины, хотя продолжают манипулировать вопросом соглашения о минералах, которое на самом деле превратилось в обременение для Украины.

Дикий считает, что окончательный разрыв между Украиной и США может облегчить ситуацию, обеспечив четкость и определенность в отношениях. По его словам, "пасхальное перемирие" Путина, которое он использовал как пропагандистский ход по отношению к Трампу, лишь приближает этот момент.

Также напомним, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, хотя война в Украине ужасна, она не является американской войной, а Кит Келлог, специальный представитель Трампа, подтвердил, что США устали от войны между Россией и Украиной.

Как уже писали "Комментарии", Франция и Европа должны объединить возможности для замены американской помощи для Украины, заявил премьер-министр Франсуа Байру. Выступая перед французскими депутатами, Франсуа Байру подчеркнул, что поставки помощи Украине со стороны США остановлены.