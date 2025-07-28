Украине на переговорах в Стамбуле предложили очень опасную вещь: что известно

В Стамбуле 23 июля 2025 г. состоялась третья встреча между представителями Украины и России в рамках переговорного процесса. По информации из открытых источников, переговоры не принесли заметного результата. Более того, одна из новых инициатив Кремля вызывает обеспокоенность экспертов.

Фото: 24 Канал

Российская сторона предложила провести дальнейшие переговоры в онлайн-формате, разделенном на три направления: гуманитарное, политическое и военное. Политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии 24 Канала напомнил, что схожая инициатива уже использовалась Россией в 2022 году и завершилась ничем.

Шейтельман убежден, что РФ снова лишь симулирует готовность к урегулированию войны. Хотя россияне настаивают на необходимости четвертого раунда переговоров, эксперт считает это бессмысленным без реального стремления к компромиссу.

Мирные инициативы Украины, в том числе прекращение огня и встреча Зеленского с Путиным, Москва в очередной раз проигнорировала. Такой "онлайн-формат", по словам Шейтельмана, опасен — он создает лишь впечатление диалога, не давая никаких практических результатов.

Аналитик считает, что США осознают подлинные намерения Кремля. Президент США Дональд Трамп предоставил Путину 50 дней для прекращения войны. И когда этот срок иссякнет, Америку могут ожидать решительные действия — вплоть до введения жестких санкций против РФ.

Примечательно, что глава российской делегации Владимир Мединский не дал четкого ответа относительно возможной личной встречи Путина и Зеленского. Он заявил, что подобные переговоры нуждаются в тщательной подготовке и согласовании всех условий.

Как уже писали "Комментарии", США приостановили применение жестких ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не затруднять торговые переговоры с Пекином и содействовать встрече между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.