Украина находится в позиции, где она может потребовать защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности в будущем, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес, бывший представитель армии США. Он прокомментировал слухи о возможности остановить войну на существующих линиях фронта, якобы предложенных Кремлем.

Фото: из открытых источников

Годжес выразил сомнение в серьезности таких предложений, в частности заявив, что информация о намерении Путина прекратить наступление на текущих позициях Украины, переданная бизнесменом Стивом Виткоффом, не имеет значения.

"Это просто бессмысленное предположение. Россия только предлагает не захватывать всю Украину? Это никак нельзя считать уступкой", — сказал он.

Американский генерал также подчеркнул, что украинское руководство точно знает, что приемлемо для страны, а что — нет.

"Украинские военные уже доказали, что способны остановить Россию даже без достаточной поддержки со стороны Запада. Россия не в состоянии победить Украину", — добавил Годжес.

По его мнению, только правительство Украины и его народ должны решать, продолжать ли борьбу, поскольку от этого зависит будущее государства.

"Невыгодно представлять сценарий, при котором Россия покинет часть захваченных территорий и больше не будет представлять угрозы для Украины", — подытожил генерал.

Ранее Годжес также подчеркивал, что идея "заморозки" конфликта, предложенная спецпредставителем президента США Китом Келлогом, не приведет к установившемуся миру и будет негативным шагом для Украины. Это лишь затянет войну, открывая путь новым агрессиям со стороны России в будущем.

Портал "Комментарии" писал, что парад на 9 мая 2025 года в Москве стал очередной попыткой президента России Владимира Путина создать иллюзию международной поддержки и легитимности на фоне глобальной изоляции Кремля из-за агрессии против Украины.