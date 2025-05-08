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Клименко Елена
Украина находится в позиции, где она может потребовать защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности в будущем, заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес, бывший представитель армии США. Он прокомментировал слухи о возможности остановить войну на существующих линиях фронта, якобы предложенных Кремлем.
Фото: из открытых источников
Годжес выразил сомнение в серьезности таких предложений, в частности заявив, что информация о намерении Путина прекратить наступление на текущих позициях Украины, переданная бизнесменом Стивом Виткоффом, не имеет значения.
Американский генерал также подчеркнул, что украинское руководство точно знает, что приемлемо для страны, а что — нет.
По его мнению, только правительство Украины и его народ должны решать, продолжать ли борьбу, поскольку от этого зависит будущее государства.
"Невыгодно представлять сценарий, при котором Россия покинет часть захваченных территорий и больше не будет представлять угрозы для Украины", — подытожил генерал.
Ранее Годжес также подчеркивал, что идея "заморозки" конфликта, предложенная спецпредставителем президента США Китом Келлогом, не приведет к установившемуся миру и будет негативным шагом для Украины. Это лишь затянет войну, открывая путь новым агрессиям со стороны России в будущем.
Портал "Комментарии" писал, что парад на 9 мая 2025 года в Москве стал очередной попыткой президента России Владимира Путина создать иллюзию международной поддержки и легитимности на фоне глобальной изоляции Кремля из-за агрессии против Украины.
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