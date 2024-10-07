Украине категорически не подходит «немецкий сценарий» завершения войны: в чем его опасность

Бациллы "тяжелых неизбежных решений", якобы базирующихся на исторических аналогах, проникли уже не только в усталые души партнеров, но и распространяются в Украине, так прокомментировал внедрение гипотетической формулы НАТО в обмен на территории бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом он обратил внимание на то, что союзники ссылаются на так называемый опыт Германии, вступающей в НАТО частями.

Украина НАТО

Впрочем, отмечает эксперт, "немецкий опыт" не применим для Украины.

По его словам, Германия сначала была разделена, а уже потом решался вопрос гарантий безопасности для ФРГ и Западного Берлина. В случае Украины все наоборот: компромиссное решение как раз и разделит страну, возможно, навсегда, отметил эксперт.

"Границы в Германии были четко установлены союзниками, а уже потом шли все остальные решения. В Украине четкая граница – это международно признанная государственная граница Украины. И даже она сейчас не вся контролируется Украиной. А все разграничения на линии столкновения – это абсолютно гипотетическая история в условиях неизменных захватнических целей агрессора", – подчеркнул Чалый.

В конце концов, говорит он, народ Германии был под оккупацией, все военные структуры ликвидированы или расформированы, а Украина находится в очень сложном положении, но точно не полностью оккупирована и демилитаризована, как бы кому-то этого не хотелось.

По его словам, распространять такие идеи в официальной плоскости очень опасно, ведь результата не будет, а общая позиция по поводу целей деоккупации, победы Украины и восстановления норм международного права уже подвергается коррозии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в чем суть так называемого немецкого сценария завершения войны в Украине.



