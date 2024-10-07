logo

BTC/USD

63315.37

ETH/USD

2441.85

LTC/USD

65.33

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине категорически не подходит «немецкий сценарий» завершения войны: в чем его опасность
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине категорически не подходит «немецкий сценарий» завершения войны: в чем его опасность

Так называемый немецкий опыт завершения войны не может быть применим для Украины по нескольким причинам

сегодня, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Бациллы "тяжелых неизбежных решений", якобы базирующихся на исторических аналогах, проникли уже не только в усталые души партнеров, но и распространяются в Украине, так прокомментировал внедрение гипотетической формулы НАТО в обмен на территории бывший посол Украины в США Валерий Чалый. При этом он обратил внимание на то, что союзники ссылаются на так называемый опыт Германии, вступающей в НАТО частями.

Украине категорически не подходит «немецкий сценарий» завершения войны: в чем его опасность

Украина НАТО

Впрочем, отмечает эксперт, "немецкий опыт" не применим для Украины.

По его словам, Германия сначала была разделена, а уже потом решался вопрос гарантий безопасности для ФРГ и Западного Берлина. В случае Украины все наоборот: компромиссное решение как раз и разделит страну, возможно, навсегда, отметил эксперт.

"Границы в Германии были четко установлены союзниками, а уже потом шли все остальные решения. В Украине четкая граница – это международно признанная государственная граница Украины. И даже она сейчас не вся контролируется Украиной. А все разграничения на линии столкновения – это абсолютно гипотетическая история в условиях неизменных захватнических целей агрессора", – подчеркнул Чалый.

В конце концов, говорит он, народ Германии был под оккупацией, все военные структуры ликвидированы или расформированы, а Украина находится в очень сложном положении, но точно не полностью оккупирована и демилитаризована, как бы кому-то этого не хотелось.

По его словам, распространять такие идеи в официальной плоскости очень опасно, ведь результата не будет, а общая позиция по поводу целей деоккупации, победы Украины и восстановления норм международного права уже подвергается коррозии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , в чем суть так называемого немецкого сценария завершения войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0U6KMgBVRikpVJkj7w93Dj6pbtdWNPMios5n57QNVcScjZp2BcWNSoHwwz4A3vVwyl&id=100003056659575
Теги:

Новости

Все новости