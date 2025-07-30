Украине и РФ таки придется договориться о прекращении огня: названы сроки

Ближайшая реальная возможность для переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий, скорее всего, появится осенью. Впрочем, это не гарантирует, что подобные переговоры закончатся окончательной остановкой войны. Об этом в программе "Орестократии", которую ведет шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, в России сейчас заметны проблемы, которых раньше не было.

Фото: из открытых источников

"Я раньше октября-ноября не вижу окна возможностей для переговоров. Вот от слова совсем. Октябрь-ноябрь появится первое такое окно", — подчеркнул Чалый.

Дипломат также подчеркнул, что в России начинают серьезно испытывать проблемы с мобилизацией. Ранее Кремль пытался максимально оградить Москву и Санкт-Петербург от боевых действий, выводя на фронт людей из отдаленных регионов. Однако из-за больших потерь обеспечить достаточное количество мобилизованных становится все сложнее.

Кроме того, Москва предстала перед трудностями, а накапливавшаяся для ведения войны в течение длительного времени бюджетная "подушка" существенно истощилась. Хотя у Кремля еще есть резервы для финансирования конфликта, накопленных средств на следующий год оказалось значительно меньше, чем планировали.

По словам Чалого, у сторон может появиться шанс на прекращение боевых действий на несколько лет. Однако он выразил сомнение, что Россия не попытается возобновить военное вторжение в будущем. Важно также учитывать условия, на которых будет заключено перемирие: если Украина будет вынуждена разоружиться, это может привести к потере ее суверенитета и дальнейшему поглощению.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил решение американского лидера Дональда Трампа установить короткий срок — 10-12 дней — для того, чтобы Владимир Путин согласился на мир с Украиной. В разговоре с New York Post Ермак подчеркнул, что этот шаг ясно демонстрирует решимость США завершить войну.