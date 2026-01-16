Украине грозит новое наступление воин Путина: названо опасное направление

Российские войска предприняли попытку прорыва государственной границы Украины в направлении населенного пункта Дегтярно в Харьковской области, однако реализовать свой план им не удалось. Атаку противника остановили Силы обороны Украины, нанеся врагу значительные потери. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Фото: из открытых источников

По его словам, ранее оккупанты появлялись у границы небольшими диверсионными группами. Впрочем, в начале недели российская армия накопила силы и попыталась атаковать пограничные позиции сразу несколькими малыми пехотными подразделениями.

Во время отражения штурма украинские военные ликвидировали более двух десятков захватчиков. В частности, за несколько дней боев противник потерял около 21 военного убитыми, еще 11 русских солдат получили ранения.

Спикер ГНСУ также отметил, что украинские пограничники фиксируют активность врага и вблизи других населенных пунктов в этом направлении. В частности, противник пытается расширить зону боевых действий в районах Круглого и Бугроватки.

"Российские войска не прекращают попыток прорвать границу и расширить боевые действия на территории Украины. Однако, благодаря устойчивости и профессиональным действиям украинских защитников, никаких результатов на этом направлении враг достичь не может", — отметил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что в районе пограничного села Сотницкий Казачок в Харьковской области пока не зафиксирована ни одна активность со стороны российских сил.

Ранее военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заявлял о потенциальной угрозе расширения боевых действий во всех регионах Украины, граничащих с Россией. В частности, не исключается возможность попыток прорыва границы в Черниговской области.

