Украине грозит новая страшная опасность, если мир промолчит: Путин на низком старте

Россия активно рассматривает возможность привлечения военных из КНДР к боевым действиям на оккупированных территориях Украины, сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Войска КНДР

По его словам, сам факт участия северокорейских военнослужащих в войне против Украины уже давно не секрет. Он подчеркнул, что фактически заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова — это секрет Полишинеля. К тому же Следственный комитет России уже открыл несколько уголовных дел из-за преступлений, совершенных военными КНДР против граждан РФ.

Аналитик подчеркнул, что такое признание свидетельствует о глубоком кризисе с человеческим ресурсом в России. По его словам, не случайно это заявление прозвучало именно на старте весеннего призыва. По информации российских пабликов, уже сейчас возникают проблемы с мобилизацией 160 тысяч граждан.

"А я напомню: общий мобилизационный потенциал страны-оккупанта – это около 20 миллионов. И, согласитесь, цифры несоизмеримы. Если из 20 млн граждан Российской Федерации не могут призвать 160 тысяч, тогда возникает вопрос, а где же брать так называемое пушечное мясо? И тогда на повестку дня выходит северокорейский контингент. Именно с этим, по моему мнению, и связано появление подобных инсинуаций со стороны Герасимова”, — считает Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что анализ российских источников свидетельствует о том, что Москва серьезно обсуждает юридические аспекты использования северокорейских военнослужащих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

По его словам, продолжаются дискуссии о возможности привлечения военных КНДР в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

"По моему мнению, последние заявления Герасимова связаны именно с этим. Это зондирование почвы и настроений. Посмотреть реакцию мирового сообщества на подобные заявления и возможность масштабирования театра боевых действий и войны в Украине благодаря военнослужащим третьих стран", — подытожил Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина впервые признали участие войск КНДР в войне против Украины.



