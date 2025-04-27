Украине грозит новая страшная опасность, если мир промолчит: Путин на низком старте

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Ткачик Олеся
Россия активно рассматривает возможность привлечения военных из КНДР к боевым действиям на оккупированных территориях Украины, сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
Войска КНДР
По его словам, сам факт участия северокорейских военнослужащих в войне против Украины уже давно не секрет. Он подчеркнул, что фактически заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова — это секрет Полишинеля. К тому же Следственный комитет России уже открыл несколько уголовных дел из-за преступлений, совершенных военными КНДР против граждан РФ.
Аналитик подчеркнул, что такое признание свидетельствует о глубоком кризисе с человеческим ресурсом в России. По его словам, не случайно это заявление прозвучало именно на старте весеннего призыва. По информации российских пабликов, уже сейчас возникают проблемы с мобилизацией 160 тысяч граждан.
Эксперт подчеркнул, что анализ российских источников свидетельствует о том, что Москва серьезно обсуждает юридические аспекты использования северокорейских военнослужащих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
По его словам, продолжаются дискуссии о возможности привлечения военных КНДР в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина впервые признали участие войск КНДР в войне против Украины.
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