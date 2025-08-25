Украине готовят "ядовитую пилюлю": стало известно о катастрофе из-за передачи Донбасса РФ

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко высказал свое мнение по поводу возможности передачи России под ее контроль всей территории Донетчины и Луганщины, в том числе и неоккупированных частей. В интервью американскому изданию The New York Times он охарактеризовал такую вероятность как "ядовитую пилюлю" для Украины. Пристайко считает, что украинскому народу придется "проглотить" это решение, хотя его последствия будут тяжелыми для восприятия.

Заявление Пристайко стало частью более широкой дискуссии, которую подняли эксперты, анализируя, готова ли Украина согласиться на такой компромисс. Как отмечает NYT, большинство украинцев пока выступают категорически против передачи даже части своих территорий России. Это подтверждают результаты социологических опросов, показывающих, что большинство граждан не хотят идти на компромисс с Кремлем в этом вопросе.

"Зеленский стоит перед выбором: либо поддержать непопулярное среди украинцев решение, либо рисковать потерять поддержку США", — подчеркивает The New York Times.

В статье говорится, что основной проблемой является необходимость убедить украинское общество, что уступки относительно территории необходимы для достижения мира.

Эксперты, в том числе бывшие украинские чиновники, считают, что единственным способом, которым президент Украины может получить поддержку для таких решений, является предоставление надежных гарантий безопасности для страны со стороны США. Но, согласно анализу, американская администрация под руководством Дональда Трампа, хотя и готова поддержать Украину, не считает возможным членство Украины в НАТО, что придает сложности в переговорах.

Как уже писали "Комментарии", даже при самом оптимистичном развитии событий, Украина может потерять часть территорий, ныне контролируемых Россией — в частности, Крым, большую часть Донецкой области, практически всю Луганщину, а также части Херсонской и Запорожской областей.