logo

BTC/USD

111909

ETH/USD

4631.44

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине готовят "ядовитую пилюлю": стало известно о катастрофе из-за передачи Донбасса РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине готовят "ядовитую пилюлю": стало известно о катастрофе из-за передачи Донбасса РФ

Большинство украинцев против передачи территорий РФ, что запрещено Конституцией.

25 августа 2025, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко высказал свое мнение по поводу возможности передачи России под ее контроль всей территории Донетчины и Луганщины, в том числе и неоккупированных частей. В интервью американскому изданию The New York Times он охарактеризовал такую вероятность как "ядовитую пилюлю" для Украины. Пристайко считает, что украинскому народу придется "проглотить" это решение, хотя его последствия будут тяжелыми для восприятия.

Украине готовят "ядовитую пилюлю": стало известно о катастрофе из-за передачи Донбасса РФ

Фото: из открытых источников

Заявление Пристайко стало частью более широкой дискуссии, которую подняли эксперты, анализируя, готова ли Украина согласиться на такой компромисс. Как отмечает NYT, большинство украинцев пока выступают категорически против передачи даже части своих территорий России. Это подтверждают результаты социологических опросов, показывающих, что большинство граждан не хотят идти на компромисс с Кремлем в этом вопросе.

"Зеленский стоит перед выбором: либо поддержать непопулярное среди украинцев решение, либо рисковать потерять поддержку США", — подчеркивает The New York Times.

В статье говорится, что основной проблемой является необходимость убедить украинское общество, что уступки относительно территории необходимы для достижения мира.

Эксперты, в том числе бывшие украинские чиновники, считают, что единственным способом, которым президент Украины может получить поддержку для таких решений, является предоставление надежных гарантий безопасности для страны со стороны США. Но, согласно анализу, американская администрация под руководством Дональда Трампа, хотя и готова поддержать Украину, не считает возможным членство Украины в НАТО, что придает сложности в переговорах.

Как уже писали "Комментарии", даже при самом оптимистичном развитии событий, Украина может потерять часть территорий, ныне контролируемых Россией — в частности, Крым, большую часть Донецкой области, практически всю Луганщину, а также части Херсонской и Запорожской областей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости