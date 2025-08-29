Украине готовят страшную катастрофу: генерал озвучил тревожное заявление

Идея создания буферной зоны между позициями ВСУ и российскими войсками в случае заключения перемирия требует серьезного анализа, поскольку имеет ряд потенциальных угроз обороноспособности Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, в эфире "Радио НВ".

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что у украинской стороны уже есть опыт с аналогичными решениями в рамках Минских договоренностей, но новые сценарии могут оказаться значительно опаснее.

"Мы уже проходили через подобное — зоны разграничения, прописанные в Минских соглашениях, фактически стали уязвимыми участками. И если сейчас линия фронта проходит там, где построены серьезные укрепления, то идея отойти на 40 км означает оставить эти оборонные позиции и выйти на открытую территорию, без инфраструктуры."

По словам Романенко, переговоры по такой инициативе должны учитывать реальное положение по всей линии фронта. Это сложная и ответственная работа, требующая серьезного подхода, а не политических жестов.

Также он напомнил, что российский президент Владимир Путин намекал на обсуждение перемирия, но фактически продолжает наступательные действия, пытаясь захватить новые территории. Это, по мнению генерала, свидетельствует о подлинных намерениях Кремля — затянуть конфликт под прикрытием дипломатии.

Ранее Politico сообщило, что лидеры стран ЕС обсуждают создание 40-километровой буферной зоны, которая должна снизить напряжение на фронте. В то же время, инициатива не имеет официальной поддержки Украины и может предусматривать фактическую передачу части территорий, что вызывает серьезную критику. США не активно участвуют в обсуждении этого плана.

