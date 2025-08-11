Украине готовят серьезную ловушку: названа большая угроза от саммита на Аляске

По данным издания Bloomberg, глава Кремля и военный преступник Владимир Путин якобы не исключает возможности возвращения к переговорам при условии, что в повестке дня будет стоять вопрос обмена территориями. Впрочем, детали такого сценария остаются непонятными: неясно, о каких именно регионах идет речь, кто инициирует диалог и на каких условиях может быть достигнута договоренность. Свое видение ситуации выразил политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль сейчас контролирует часть оккупированных украинских территорий, поэтому сама идея обмена выглядит достаточно манипулятивной.

"Речь, очевидно, не о конкретных участках, а о так называемом "территориальном вопросе" в целом", — объясняет эксперт.

Таким образом, Путин может подать ситуацию так, будто стороны имеют какие-то спорные территории, хотя на самом деле он претендует на все оккупированные регионы, уже включенные в Конституцию РФ.

"Вроде Путин может сказать: "Ну хорошо, давайте начнем процесс, давайте обсуждать территории". А это можно делать вечно. И это лучший способ затягивать время практически столько, сколько ему потребуется", — подчеркивает Олещук.

Политолог отмечает: реальная цель такой тактики – не мир, а выигрыш времени. Ведь пока продолжаются условные переговоры, Москва может не прекращать огонь и продолжать боевые действия.

"Путин может сказать: "Я готов, но сначала – обсуждение территорий"", — резюмирует эксперт.

