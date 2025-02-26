Украине готовят новый «Будапештский меморандум»: что на этот раз хотят забрать

Украинские ресурсы, если верить медиа, уже разделили, отметил нардеп Владимир Арьев. При этом он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп использовал свою привычную тактику: требуй невозможного – получи желаемое. Как пишет FT, американцы сняли требования о $500 млрд долга, которого не существовало и о 100% контроле за фондом со стороны США. Впрочем, к соглашению не добавили ключевое требование — гарантии безопасности.

США и Украина

При этом нардеп подчеркнул, что никто до сих пор не видел текст договоренностей, но если описанное Financial Times является правдой, то это ограбление.

"Если теперь соблюдение международного права является неотъемлемой частью бизнес-интересов, значит за товар нужно платить, а инвестиции защищать. И это должно быть записано в сделке. Можно отдельно, но в пакете", — подчеркнул политик.

По его словам, новая реальность с гипернастойчивой американской администрацией и не очень решительной растерянной Европой ставит Украину между выбором между "очень плохо" и "катастрофа".

Мы это уже проходили в 2014-15 годах. Но сейчас у нас все же есть обновленная и оснащенная армия и сравнительно большая поддержка Старого Света. С ними можно и нужно добиться нужного результата, чтобы избежать Будапештского меморандума-2: ресурсы в обмен на ничто", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп активно практикует в своей коммуникации ложь. И независимо от того, на какую сумму на самом деле США оказали помощь Украине, он последовательно повторяет о 350 млрд долларов. Существует очень большая вероятность, что после подписания любого документа с Украиной Трамп будет заявлять не то, что в нем написано, и ссылаться на совместное фото с Зеленским. При этом эксперты называют американского президента мошенником и кидалой.



