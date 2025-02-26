Украине готовят новый «Будапештский меморандум»: что на этот раз хотят забрать

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Ткачик Олеся
Украинские ресурсы, если верить медиа, уже разделили, отметил нардеп Владимир Арьев. При этом он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп использовал свою привычную тактику: требуй невозможного – получи желаемое. Как пишет FT, американцы сняли требования о $500 млрд долга, которого не существовало и о 100% контроле за фондом со стороны США. Впрочем, к соглашению не добавили ключевое требование — гарантии безопасности.
США и Украина
При этом нардеп подчеркнул, что никто до сих пор не видел текст договоренностей, но если описанное Financial Times является правдой, то это ограбление.
По его словам, новая реальность с гипернастойчивой американской администрацией и не очень решительной растерянной Европой ставит Украину между выбором между "очень плохо" и "катастрофа".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп активно практикует в своей коммуникации ложь. И независимо от того, на какую сумму на самом деле США оказали помощь Украине, он последовательно повторяет о 350 млрд долларов. Существует очень большая вероятность, что после подписания любого документа с Украиной Трамп будет заявлять не то, что в нем написано, и ссылаться на совместное фото с Зеленским. При этом эксперты называют американского президента мошенником и кидалой.
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