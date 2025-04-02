Украинцы живут в рабстве: в Раде рассказали о шокирующей ситуации

Долгожданный законопроект о демобилизации уже разработан. И по оценкам документ отвечает требованиям времени, а его принятие уже очень необходимо. Однако проект закона голосовать не будут. О нормах документа и почему его не будут рассматривать в Раде рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Это шок. Минобороны, оказывается, разработало законопроект о сроках службы", — сообщил нардеп.

По словам народного избранника, министерство предложило следующие условия:

1. Ротации военных, непрерывно участвовавших в боях более 90 суток.

2. Увольнение со службы для военных, которые:

непрерывно проходили службу во время действия военного положения не менее 36 месяцев;

участвовали в боевых действиях или несли боевое дежурство не менее 18 месяцев;

Также, по предложению Минобороны, увольнение будет происходить в сроки, которые определит Верховный Главнокомандующий, но не позднее чем через месяц после подачи рапорта.

"Все классно, но есть нюанс. Законопроект в Раду вносить НЕ БУДУТ. Генштаб говорит — не время. Извините, а когда будет время? Когда людей просто физически не останется? Сначала обещали внести законопроект в декабре. Затем в марте. Теперь — вообще "не ко времени". Почему четвертый год часть людей живет в рабстве без выходных, ротаций и права на освобождение, а другая спокойно пьет кофе в "Идеалисте"? Когда будут справедливые условия для всех? Ну вы издеваетесь?”, — возмутился Алексей Гончаренко.

Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", пытается расшатать ситуацию в украинском обществе, распространяя фейковые новости о программе "Контракт 18-24".



