Украинцы живут в рабстве: в Раде рассказали о шокирующей ситуации

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Кречмаровская Наталия
Долгожданный законопроект о демобилизации уже разработан. И по оценкам документ отвечает требованиям времени, а его принятие уже очень необходимо. Однако проект закона голосовать не будут. О нормах документа и почему его не будут рассматривать в Раде рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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По словам народного избранника, министерство предложило следующие условия:
1. Ротации военных, непрерывно участвовавших в боях более 90 суток.
2. Увольнение со службы для военных, которые:
непрерывно проходили службу во время действия военного положения не менее 36 месяцев;
участвовали в боевых действиях или несли боевое дежурство не менее 18 месяцев;
Также, по предложению Минобороны, увольнение будет происходить в сроки, которые определит Верховный Главнокомандующий, но не позднее чем через месяц после подачи рапорта.
Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", пытается расшатать ситуацию в украинском обществе, распространяя фейковые новости о программе "Контракт 18-24".
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