Украинцы за границей не спешат регистрироваться в ТЦК: данные обновили менее 10%

Только 75 тысяч украинских мужчин, проживающих за границей, обновили свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектации.

16 июля истекает срок, когда без штрафа можно обновить данные в ТЦК. Фото из открытых источников

По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, военно-учетные данные обновили менее 10% украинцев мобилизационного возраста, проживающих за рубежом.

Он сообщил, что за границей данные обновили только 75 тысяч граждан Украины.

Стоит отметить, что на апрель только в странах Европейского Союза было зарегистрировано более 800 тысяч украинских мужчин. То есть, свои данные обновили менее 10% украинских мужчин, которые находятся за пределами родины.

По словам Дмитрия Лазуткина, наиболее активно обновляли военно-учетные данные украинцы, проживающие в Польше, Германии, Чехии и Канаде.

В то же время в Украине свои данные через приложение "Резерв+", ТЦК и ЦНАП обновили более 4 миллионов человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Согласно постановлению теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру. Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Сейчас этот процесс становится централизованным: повестки можно формировать и распечатывать с помощью реестра "Оберег". Также работники ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи. Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повышая их эффективность.

