Украинцы высмеяли выдумку россиян: военный предупредил, чем это может обернуться

Россияне якобы приступили к активному строительству укрытий для самолетов. Соответствующая информация распространяется в сети Интернет. Отмечается, что новая тактика защиты была разработана после удара по аэродромам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему украинцам не стоит смеяться над выдумкой россиян. По его словам, новости об укрытии он встречает в разных пабликах и вообще новость сопровождается веселым тоном, мол, удар СБУ испугал россиян. Мол, о спецоперации Украины говорит весь мир.

"Это все правда. Операция блестящая. Мир обсуждает с восторгом. СБУ лучшие. А враг напуган. Но… всегда есть но", — заметил военный.

По его словам, напуганный враг не сидит сложа лапки, не рыдает.

"Они уже сделали выводы и строят укрытие. И это единственная правильная реакция. Признать прокол в системе безопасности и сразу его закрывать. А мы должны не смеяться месяц или дольше, а тоже работать. Над укрытиями для самолетов. И не только для самолетов. Можно даже ради этого не строить что-то гражданское. Потому что просто смеяться – потом плохо кончается”, — отметил военный.

Сазонов напомнил, как смеялись над "мангалами", а затем самим пришлось обваривать технику. Также он отметил, что с унижением смотрели, как враг натягивает сетки вдоль дорог. А потом военные настояли, что нам нужно поступать так же.

"Смеяться есть над чем и радоваться есть чему. Но враг быстро реагирует и исправляет слабые места. Мы должны работать также…", — убежден Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.