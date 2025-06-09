Украинцы высмеяли выдумку россиян: военный предупредил, чем это может обернуться

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Кречмаровская Наталия
Россияне якобы приступили к активному строительству укрытий для самолетов. Соответствующая информация распространяется в сети Интернет. Отмечается, что новая тактика защиты была разработана после удара по аэродромам.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему украинцам не стоит смеяться над выдумкой россиян. По его словам, новости об укрытии он встречает в разных пабликах и вообще новость сопровождается веселым тоном, мол, удар СБУ испугал россиян. Мол, о спецоперации Украины говорит весь мир.
По его словам, напуганный враг не сидит сложа лапки, не рыдает.
Сазонов напомнил, как смеялись над "мангалами", а затем самим пришлось обваривать технику. Также он отметил, что с унижением смотрели, как враг натягивает сетки вдоль дорог. А потом военные настояли, что нам нужно поступать так же.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте.
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