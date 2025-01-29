После почти трех лет войны с Россией все больше украинцев считают, что мир возможен, но только при условии обеспечения безопасности, пишет CBS News.

Война в Украине. Фото: УНИАН

В частности, командир спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что даже в случае прекращения поставок вооружения со стороны США, его подразделение продолжит борьбу, даже если оружие начнет заканчиваться.

Однако, как отмечает издание, не все в Украине все равно настроены. Хотя некоторые украинцы выражают желание мира, многие подчеркивают, что он должен быть достигнут по четким условиям. В частности, Евгения Пуцкова, потерявшая мужа и сына на войне, заявила, что она согласится на прекращение огня только при условии гарантий безопасности для украинского народа. Она подчеркнула, что простое прекращение огня не поможет, ведь Россия может снова атаковать.

Михаил Илик, врач-анестезиолог, также мобилизовавшийся, ответил, что Украина должна продолжать борьбу за свою землю, даже ценой больших потерь, ведь это их родина.

Кроме того, недавний опрос показал, что все больше украинцев готово к территориальным уступкам для завершения войны. Если до октября 2024 г. этот показатель оставался стабильным, то с октября по декабрь количество таких людей возросло с 32% до 38%.

Портал "Комментарии" писал, что, по словам заместителя руководителя СГБ РФ Дмитрия Медведева, возможность диалога между Киевом и Москвой существует, но Россия готова к нему только на своих условиях. Он также повторил нарратив Кремля о том, что Зеленский якобы утратил легитимность как глава государства.