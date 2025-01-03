Украинцы в Польше начали получать повестки: что известно

Украинские мужчины в Польше начали получать письма с призывом мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, а также запугиваниями проверок по месту жительства, юридической ответственностью и даже экстрадицией в Украину. Об этом сообщили в польском Управлении по миграции и опровергли рассылаемую в письмах информацию.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В связи с сообщениями о фальшивых письмах, направленных гражданам Украины, в Управлении по делам иностранцев объясняют, что оно не является автором призывов на военную службу.

Дело касается писем (прилагаемых ниже), издаваемых от имени Управления по делам иностранцев. Они призывают украинских граждан пройти военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией.

В ведомстве по делам иностранцев подчеркивают, что оно не является автором подобных писем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон, дающий право военнослужащим увольняться со службы во время военного положения в случае гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Отмечается, что народные избранники поддержали изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" еще 20 ноября 2024 года. Они предусматривали равные условия для демобилизации как для военных, потерявших полнородных братьев и сестер, так и для тех, у кого погибли или пропали без вести несовершеннородные родственники.

В пояснительной записке к законопроекту №11531 объяснено, что раньше такие права имели только те военнослужащие, у которых погибли или пропали без вести полнородные братья или сестры (т.е. имеющие общих родителей).

"Главное научное экспертное управление Аппарата ВРУ в заключении отметило и то, что таким подходом военнообязанные, в которых погибли или пропали без вести неполнородные брат и (или сестра), относятся в неравные условия в отношении тех военнообязанных, у которых соответствующая потеря произошла с полнородными братом и (или) сестрой", – говорится в документе.