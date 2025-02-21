Украинцы уже стали рабами для россиян: что известно

Россияне строят железнодорожную ветку Ростов – Иловайск – Гранитное – Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

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Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или "неправильные" взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями.

"Эта ветка строится исключительно в пользу военной логистики России – для быстрого опрокидывания техники и боеприпасов на фронт. Мы призываем жителей временно оккупированных территорий сообщать информацию об активности на этой железнодорожной ветке. Ваша помощь – это шаг к уничтожению оккупантов и освобождению Украины", – подчеркивают в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне окончательно расчистили и возобновили железнодорожное сообщение между Иловайском и Оленевкой, дополнительно к ветке Ростов-Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации и экс-советника городского головы Мариупольского Петра Андрющенко.

"Только вчера зафиксирован поезд из 88 грузовых вагонов с углем на Мариуполь-сортировочный и далее в порт. Значительная часть участка электрифицирована, что позволило задействовать электровозы. Электровозы изъяты с хранения на станции Асланова возле Мариуполя (в частности, но не исключительно)", – отмечает Андрющенко.

Также "Комментарии" писали , что партизанское движение "АТЕШ" запускает онлайн-школу сопротивления российским оккупантам "БУНТ", где будут обучать российских военных эффективным методам саботажа против оккупантов.