Украинцы устали от войны: сколько процентов опрошенных готовы к переговорам с оккупантом

Согласно декабрьским результатам опроса, проведенного социологической компанией Socis, 50% украинцев поддерживают идею поиска компромисса для прекращения войны с участием лидеров других стран, но при обеспечении весомых гарантий безопасности для Украины. Это подтверждает исследование, обнародованное изданием УП.

Переговоры Украины и РФ. Фото: 24 Канал

Опрос показывает, что в последнее время возросло количество желающих немедленного начала переговоров и прекращения боевых действий. В частности, 50% респондентов выступают за достижение компромисса с международными лидерами по прекращению войны. Также в течение года значительно увеличилось количество людей, поддерживающих идею заморозки конфликта и прекращения боевых действий на текущей линии фронта — с 8 до почти 20%.

Основным вызовом для переговорного процесса является вопрос, смогут ли власти получить поддержку общества и армии. В самом начале войны украинцы были готовы бороться и добиться восстановления границ 1991 года, однако за три года ситуация на фронте изменилась, и вместе с ней изменились настроения среди населения.

Однако без четких и надежных гарантий безопасности для Украины в рамках возможных соглашений сложно предугадать, смогут ли избежать сопротивления среди населения. Многие представители правительства подчеркивают, что без серьезных гарантий безопасности до момента вступления в НАТО нельзя говорить о заключении соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для реализации миротворческой миссии нужно будет привлечь значительное количество военных – до 200 тысяч человек.

"У нас есть две ключевые цели: сделать что-то масштабное и беспрецедентное, а также возможно заключить соглашение с США о гарантиях, которое будет ратифицировано Конгрессом. Это может стать важным сигналом для мира. Параллельно мы должны отстоять наши ключевые интересы, такие как отказ от требований относительно нейтралитета", — отметил один из высокопоставленных чиновников в команде президента.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в начале полномасштабного вторжения запретил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины. По его словам, это стало следствием попыток Кремля оказать влияние на Украину.