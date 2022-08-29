Украинцы удивляют экспертов тем, как уничтожают оккупантов, – NYT

Эффективность применения Украиной западного вооружения стала приятным удивлением для союзников Киева. Потому как, используя то оружие и технику, которую передает Запад Украине, ВСУ удалось добиться больших успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в аналитическом материале "The New York Times".

Снаряды. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Эксперты обращают внимание на два момента, которые больше всего удивили западных союзников Украины. Во-первых, такой точности и эффективности применения Украиной западного оружия, как во время удара по крейсеру "Москва" мало кто ожидал от украинской армии. Во-вторых, удара по авиабазе страны-агрессора в аннексированном Крыму также невозможно было себе представить, но украинцы это сделали. Были и еще случаи, когда украинские защитники весьма эффективно применяли вооружение, переданное США и европейскими партнерами.

Военные аналитики также отметили быстроту перемещения украинскими военными ракет, которые устанавливаются на грузовики.

Украина значительно улучшила свои позиции на море, за счет установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Эксперты обращают внимание на то, что ВСУ удалось установить ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. Такого раньше никто не дала, так как считалось, что эти ракеты, переданные США, несовместимы с такими советскими самолетами.

По словам бывшего главнокомандующего армией США в Европе Фредерика Б. Ходжеса, на первый взгляд может показаться, что любую ракету можно установить на самолет или вертолет, но любой человек, посвященный в военное дело, скажет, что это не так. Здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. И украинцам это удалось.

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