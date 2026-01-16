Украинцы удивили отношением к референдуму о мире с РФ: что известно

По результатам последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 55% украинцев поддерживают проведение всеукраинского референдума по заключению мирного соглашения с Россией для завершения войны. В то же время, 32% респондентов выступают против такой инициативы, а еще 14% не смогли определиться со своей позицией. Эти данные свидетельствуют, что среди населения страны нет однозначного мнения по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский в конце декабря 2025 заявил, что текст мирного соглашения из двадцати пунктов может быть вынесен на утверждение либо через Верховную Раду, либо на всеукраинский референдум. Он также отметил, что возможно проведение выборов одновременно с референдумом, если будет принято решение.

В то же время, гражданская сеть ОПОРА обращает внимание на многочисленные риски такого сценария. В частности, действующее законодательство запрещает проведение референдумов во время военного положения. В этих условиях трудно обеспечить участие миллионов находящихся за рубежом украинцев, а также военнослужащих. Кроме того, затруднено обеспечение безопасности, противодействие дезинформации и полноценную работу избирательной инфраструктуры.

Даже при прекращении боевых действий подготовка к референдуму потребует значительного времени и комплексных организационных и законодательных изменений. Эксперты подчеркивают, что проведение такого голосования — сложный процесс, требующий тщательного планирования и координации на всех уровнях государственной власти.

