Украинцы тайно хотят переговоров с РФ о мире: что хотят получить

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Ткачик Олеся
Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснил, почему украинцы ожидают от властей решений по завершению войны, но впоследствии могут критиковать ее за такие шаги. В частности, в интервью НВ Антипович отметил, что в обществе существует "тихая поддержка" переговорного процесса.
Переговоры Украины и РФ
В то же время, Антипович уверен, что впоследствии украинцы могут изменить свое отношение к таким решениям. По его мнению, рано или поздно начнется традиционный для Украины анализ: нас сдали, наши интересы не защитили, где наша победа, за кого воевали наши ребята.
Социолог также добавил, что украинцев к переговорам с Россией подталкивает не усталость от войны в виде ракетных атак и опасности, а желание определенности. Дело в том, подчеркивает Антипович, что люди хотят планировать свою жизнь, но из-за неопределенности и отсутствия четкого крайнего предела войны это становится невозможным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Зеленский переизбраться на пост президента.
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