Украинцы тайно хотят переговоров с РФ о мире: что хотят получить

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснил, почему украинцы ожидают от властей решений по завершению войны, но впоследствии могут критиковать ее за такие шаги. В частности, в интервью НВ Антипович отметил, что в обществе существует "тихая поддержка" переговорного процесса.

Переговоры Украины и РФ

"Почему она тихая? Потому что никто не верит россиянам. Потому что все надеются на решение власти, какое бы оно ни было. Все хотят переложить ответственность, чтобы где-нибудь и самому не идти воевать в будущем. Не хочется ожидать, что даже через год, два, три, пять кто-то или наши дети пойдут воевать. Поэтому такая тихая поддержка переговорного процесса присутствует. И я бы не проводил политические параллели, что сторонники одной политической силы хотят переговоров больше, чем другие. Это общее желание, чтобы власть приняла решение о завершении войны, заморозке войны, взяла на себя за это ответственность", — отметил социолог.

В то же время, Антипович уверен, что впоследствии украинцы могут изменить свое отношение к таким решениям. По его мнению, рано или поздно начнется традиционный для Украины анализ: нас сдали, наши интересы не защитили, где наша победа, за кого воевали наши ребята.

Социолог также добавил, что украинцев к переговорам с Россией подталкивает не усталость от войны в виде ракетных атак и опасности, а желание определенности. Дело в том, подчеркивает Антипович, что люди хотят планировать свою жизнь, но из-за неопределенности и отсутствия четкого крайнего предела войны это становится невозможным.

"Всегда можно терпеть столько, сколько нужно, но хотелось бы видеть крайний предел войны", — подытожил эксперт.

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