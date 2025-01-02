logo

BTC/USD

96568.43

ETH/USD

3467.22

LTC/USD

107.37

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинцы тайно хотят переговоров с РФ о мире: что хотят получить
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы тайно хотят переговоров с РФ о мире: что хотят получить

Украинцы хотят, чтобы власти провели переговоры с РФ, хотя затем выдвинут переговорщикам ряд претензий и обвинений

сегодня, 15:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснил, почему украинцы ожидают от властей решений по завершению войны, но впоследствии могут критиковать ее за такие шаги. В частности, в интервью НВ Антипович отметил, что в обществе существует "тихая поддержка" переговорного процесса.

Украинцы тайно хотят переговоров с РФ о мире: что хотят получить

Переговоры Украины и РФ

"Почему она тихая? Потому что никто не верит россиянам. Потому что все надеются на решение власти, какое бы оно ни было. Все хотят переложить ответственность, чтобы где-нибудь и самому не идти воевать в будущем. Не хочется ожидать, что даже через год, два, три, пять кто-то или наши дети пойдут воевать. Поэтому такая тихая поддержка переговорного процесса присутствует. И я бы не проводил политические параллели, что сторонники одной политической силы хотят переговоров больше, чем другие. Это общее желание, чтобы власть приняла решение о завершении войны, заморозке войны, взяла на себя за это ответственность", — отметил социолог.

В то же время, Антипович уверен, что впоследствии украинцы могут изменить свое отношение к таким решениям. По его мнению, рано или поздно начнется традиционный для Украины анализ: нас сдали, наши интересы не защитили, где наша победа, за кого воевали наши ребята.

Социолог также добавил, что украинцев к переговорам с Россией подталкивает не усталость от войны в виде ракетных атак и опасности, а желание определенности. Дело в том, подчеркивает Антипович, что люди хотят планировать свою жизнь, но из-за неопределенности и отсутствия четкого крайнего предела войны это становится невозможным.

"Всегда можно терпеть столько, сколько нужно, но хотелось бы видеть крайний предел войны", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Зеленский переизбраться на пост президента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajinci-chekayut-na-rishennya-pro-zakinchennya-viyni-ale-dorikatimut-za-nih-vladi-novini-ukrajini-50478275.html
Теги:

Новости

Все новости