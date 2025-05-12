Украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы предложил российскому диктатору Владимиру Путину временное перемирие на 30 дней как первый шаг к окончанию войны. Более 40% украинцев считают, что временное перемирие на войне России против Украины может наступить в ближайшие шесть месяцев или раньше.

Когда может наступить временное перемирие

Согласно опросу Active Group, по мнению 56% украинцев, временное перемирие в российско-украинской войне в общем-то может наступить. Однако 15,8% респондентов считают, что перемирия не будет, а каждый четвертый украинец затруднился ответить на вопрос.

Когда произойдет временное перемирие на войне России против Украины, по мнению украинцев:

— В течение ближайших недель – 13,5%

— В течение нескольких месяцев – 17,8%

— В течение полугода – 11,1%

— В течение года – 9%

— В течение двух лет – 3,4%

— Через два года или позже – 2%

— Никогда – 15,8%

— Затрудняюсь ответить – 26,4%

Напомним, Владимир Зеленский и лидеры Европы объявили о необходимости прекращения огня на войне с 12 мая, чтобы начать мирные переговоры. Однако в Кремле было предложено начать переговоры в Стамбуле. Зеленский принял идею переговоров, заявив, что не против прямых переговоров с РФ в Турции, чтобы закончить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Гордон сделал неожиданное заявление о прогнозе на окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что россияне изменили свое мнение о войне в Украине. Сколько теперь из них хочет мира и считает, что война против Украины принесла России больше ущерба, чем пользы.