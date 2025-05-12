Украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война в Украине

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию пойти на перемирие, а если его не будет соблюдено, то Соединенные Штаты введут санкции. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на временное перемирие и предложил российскому диктатору Владимиру Путину 30-дневный режим прекращения огня как первый шаг к окончанию войны. В Кремле отвергли предложение.
Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников
Согласно майскому опросу Active Group, 33,7% украинцев ожидают окончания войны в Украине в ближайший год или раньше. Каждый десятый считает, что война в Украине никогда не закончится, а треть респондентов затруднилась ответить.
Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:
Как менялось мнение украинцев об окончании войны в 2025 году. Active Group
Также компания Active Group спросила респондентов об усилиях власти для приближения выгодного Украине окончания войны. В то, что украинские власти делают все возможное или в большей степени справляются считают 52,7% респондентов. Противоположного мнения придерживается 39% опрошенных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы спрогнозировали, когда наступит временное перемирие на войне. Более 40% опрошенных считают, что временное перемирие на войне России против Украины может наступить в ближайшие шесть месяцев или раньше.
Также "Комментарии" писали, что Буданов сделал прогноз на 2025 год и объяснил, что ждать от войны в Украине.
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