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Украинцы скупили военных облигаций на миллиард гривен

Украинцы направили на помощь ВСУ миллиард гривен собственных средств

сегодня, 18:16
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Автор:

Константин Куликов

Украинцы приобрели в Дии облигаций более чем на миллиард гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

Украинцы скупили военных облигаций на миллиард гривен

Военные облигации в Дии

"Каждая облигация — это оружие для Сил обороны и мощная поддержка экономики страны. Никакой дополнительной комиссии или налога с полученного дохода – прямая инвестиция в деоккупацию территорий, – пишет он в своем телеграмм-канале. – Сейчас самые популярные – Донецк (220 тысяч), Севастополь (130 тысяч) и Ялта (124 тысяч)".


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По словам Федорова, украинцы получили уже 6,6 млн. грн. за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев получат средства, когда истечет срок вклада.

"Спасибо за поддержку. Купите облигации в Дии и становитесь спонсорами победы", — пишет также чиновник.

Напомним, что стало известно о том, что две страны введут у себя приложение на базе украинской Дии. Первыми странами, которые начнут процессы внедрения украинского приложения "Дія" оказались Колумбия и Замбия.

Администратор агентства USAID Саманта Пауэр во время презентации приложения "Дия" в Вашингтоне рассказала, что Соединенные Штаты поддерживают страны, которые планируют ускорить собственную цифровую трансформацию и расширить свои возможности электронного упорядочения документов.

Пауэр указала, что у каждой страны будут свои особенности внедрения украинского электронного приложения и указала первые государства, которые согласились на это.

"Я в восторге от того, что USAID будет работать с Колумбией и Замбией", – известила Саманта Пауэр.

Между тем, МВД России объявило в розыск Валерия Залужного.

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