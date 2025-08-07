logo

BTC/USD

116421

ETH/USD

3822.11

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинцы против мира в обмен на территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы против мира в обмен на территории

В Киеве с недоверием следят за подготовкой саммита Трампа и Путина: обещали мир - прилетели ракеты

7 августа 2025, 20:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украина скептически воспринимает анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению украинских чиновников и аналитиков, Кремль снова пытается использовать дипломатическую площадку, чтобы склонить Вашингтон к выгодному для себя сценарию без реального прекращения агрессии.

Украинцы против мира в обмен на территории

Как украинцы относятся к возможной встречи Трампа с Путиным

Киев уже слышал обещания мира. Еще весной Трамп публично заявлял, что достижение договоренностей — вопрос времени, мол, основные пункты уже согласованы. Однако, по словам, ничего не пошло — наоборот, с апреля интенсивность российских атак только возросла. Масштабные обстрелы продолжаются по всей территории Украины, а на фронте Москва развернула новые наступательные действия.

На этом фоне украинское общество ясно определило свою позицию. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, более 75% граждан не поддерживают ни одного мирного плана, предусматривающего уступки территориям, которые остаются под контролем Украины. Именно таких условий требует Кремль, продвигая идеи "переговоров" на своих условиях.

Официально Киев отмечает: любые мирные инициативы должны учитывать интересы Украины и основываться на международном праве. Без этого ни одна встреча — даже на самом высоком уровне — не будет ценна реальному завершению войны. Украина уже заплатила слишком высокую цену, чтобы соглашаться с фиктивным миром.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия временно сворачивает закупки российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны взяли паузу после того, как США усилили экономическое давление — в частности, объявили о дополнительных таможенных тарифах в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетической сфере.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/08/07/us/politics/trump-putin-meeting-ukraine-reaction.html
Теги:

Новости

Все новости