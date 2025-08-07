Украинцы против мира в обмен на территории

Украина скептически воспринимает анонсированную встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению украинских чиновников и аналитиков, Кремль снова пытается использовать дипломатическую площадку, чтобы склонить Вашингтон к выгодному для себя сценарию без реального прекращения агрессии.

Как украинцы относятся к возможной встречи Трампа с Путиным

Киев уже слышал обещания мира. Еще весной Трамп публично заявлял, что достижение договоренностей — вопрос времени, мол, основные пункты уже согласованы. Однако, по словам, ничего не пошло — наоборот, с апреля интенсивность российских атак только возросла. Масштабные обстрелы продолжаются по всей территории Украины, а на фронте Москва развернула новые наступательные действия.

На этом фоне украинское общество ясно определило свою позицию. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, более 75% граждан не поддерживают ни одного мирного плана, предусматривающего уступки территориям, которые остаются под контролем Украины. Именно таких условий требует Кремль, продвигая идеи "переговоров" на своих условиях.

Официально Киев отмечает: любые мирные инициативы должны учитывать интересы Украины и основываться на международном праве. Без этого ни одна встреча — даже на самом высоком уровне — не будет ценна реальному завершению войны. Украина уже заплатила слишком высокую цену, чтобы соглашаться с фиктивным миром.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия временно сворачивает закупки российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны взяли паузу после того, как США усилили экономическое давление — в частности, объявили о дополнительных таможенных тарифах в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в энергетической сфере.