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Украинцы продвигаются на Белгородщине: в США сообщили, как идет наступление

Приграничье под угрозой: украинцы пошли в наступление на Белгородскую область – ISW

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Украинские силы недавно якобы продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области на фоне продолжающихся украинских атак в этом районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Украинцы продвигаются на Белгородщине: в США сообщили, как идет наступление

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в центральную Демидовку (к северо-западу от города Белгород). Российские военкоры признали, что украинские силы продвинулись в южную Демидовку, но отрицали, что украинские силы захватили населенный пункт.

Украинские силы начали ограниченные атаки на северо-запад Белгородской области 18 марта и в течение последних шести дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки (юго-восточнее Демидовки) и Прилесья (южнее Демидовки)", – сообщают в ISW .

24 марта российские военкоры заявили, что украинские войска также якобы начали атаку в направлении Поповки (к западу от Демидовки).

Украинцы продвигаются на Белгородщине: в США сообщили, как идет наступление - фото 2

Пропагандисты утверждали, что украинские силы используют вездеходы (квадроциклы) и некоторую бронетехнику и атакуют небольшими группами пехоты. Российские источники утверждали, что Россия передислоцировала пограничников, чеченские силы Ахмата, подразделения российской Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородской области. Пока ISW не дает оценку намерениям Украины, которые стоят за этими атаками.

Отметим, что официальной информации о наступлении в Белгородской области России нет, на картах DeepState также не отображается ход военных действий в этом районе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что делается в Харьковской области и где расширилась "серая зона".



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