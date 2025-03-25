Украинцы продвигаются на Белгородщине: в США сообщили, как идет наступление

Украинские силы недавно якобы продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области на фоне продолжающихся украинских атак в этом районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в центральную Демидовку (к северо-западу от города Белгород). Российские военкоры признали, что украинские силы продвинулись в южную Демидовку, но отрицали, что украинские силы захватили населенный пункт. Украинские силы начали ограниченные атаки на северо-запад Белгородской области 18 марта и в течение последних шести дней достигли незначительного прогресса в направлении Графовки (юго-восточнее Демидовки) и Прилесья (южнее Демидовки)", – сообщают в ISW .

24 марта российские военкоры заявили, что украинские войска также якобы начали атаку в направлении Поповки (к западу от Демидовки).

Пропагандисты утверждали, что украинские силы используют вездеходы (квадроциклы) и некоторую бронетехнику и атакуют небольшими группами пехоты. Российские источники утверждали, что Россия передислоцировала пограничников, чеченские силы Ахмата, подразделения российской Северной группировки войск и подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) для ответа на украинские атаки на северо-западе Белгородской области. Пока ISW не дает оценку намерениям Украины, которые стоят за этими атаками.

Отметим, что официальной информации о наступлении в Белгородской области России нет, на картах DeepState также не отображается ход военных действий в этом районе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что делается в Харьковской области и где расширилась "серая зона".