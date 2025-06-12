Украинцы "поздравили" россиян с Днем России через рекордные потери на войне

12 июня потери России на войне в Украине превысили один миллион раненых и погибших. Барьер в миллион потерь российских солдат был преодолен в День России, по случаю чего украинцы создали мемы и "поздравили" россиян.

Потери РФ на войне пересекли один миллион

Согласно обновлению Генерального штаба ВСУ, 12 июня потери врага на войне в Украине составили около 1 000 340 личного состава. Таким образом Россия каждый день с начала полномасштабного вторжения в Украину теряла 830 военных.

Украинцы "поздравили" россиян с Днем России мемами из-за потери миллиона солдат на войне против Украины.

По данным Генштаба, россияне с каждым годом войны несут все большие потери на войне:

— За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки)

— За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (693 человека в сутки)

— За 2024 год – 430 790 человек (1177 человек в сутки)

— за 5 месяцев 2025 года – 200 000 человек (1286 человек в сутки)

По данным Центра стратегических и международных исследований, российская или советская армия никогда не несла таких потерь в войнах и военных операциях, начиная со времен Второй мировой войны. До полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в разных конфликтах до 50 тысяч военных. В частности, в войне в Афганистане эти потери составили 14-16 тысяч, а в чеченских войнах – 12-25 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД сделали заявление, чего достигла Россия, потеряв более миллиона солдат.

Также "Комментарии" писали, что партия Путина подарила мясорубки матерям погибших русских солдат.