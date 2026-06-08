Украинцы откровенно удивили отношением к прекращению войны: какое жесткое требование назвали

Большинство граждан Украины может согласиться на прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, если страна получит надежные механизмы защиты от возможной новой агрессии. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Фото: из открытых источников

В рамках опроса респондентам предлагали один из четырех возможных сценариев завершения активной фазы войны. В каждом случае предполагалось прекращение огня без возвращения оккупированных территорий под контроль Украины на момент заключения договоренностей. При этом ни один из вариантов не предусматривал официального признания захваченных Россией земель русскими.

Основная разница между сценариями заключалась в уровне гарантий безопасности для Украины после прекращения боевых действий.

Меньшую поддержку получил вариант, при котором Украина не получала никаких гарантий, военной помощи или финансовой поддержки от партнеров. В таком случае 61% опрошенных высказались против прекращения войны на предложенных условиях, тогда как поддержали идею только 32%.





Фото: результаты опроса КМИС (kiis.com.ua)

Ненамного лучше оказались результаты сценария с символическим присутствием европейских военных подразделений вдали от линии фронта. Почти половина участников опроса отнеслась к такому варианту отрицательно, а поддержали его 42% респондентов.

Более положительный результат продемонстрировал сценарий, предполагающий масштабную помощь союзников. Если Украина и дальше будет получать значительные объемы вооружения, финансирования и других ресурсов для обороны, 53% граждан готовы поддержать прекращение огня.

Высочайший уровень одобрения получила модель так называемого "европейского щита". Она предусматривает размещение военных контингентов стран ЕС вблизи фронта с готовностью участвовать в защите Украины при новом нападении. Такой подход поддержали 61% опрошенных, в то время как треть респондентов высказалась против.

Портал "Комментарии" уже писал , что из Беларуси поступают сигналы, что Александр Лукашенко якобы планирует нанести удар по Мозырьскому нефтеперерабатывающему заводу, чтобы продемонстрировать Путину последствия возможного углубления участия страны в войне против Украины. Об этом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.