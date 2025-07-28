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Украинцы определили сроки, когда закончится война

Почти каждый десятый украинец считает, что война в Украине никогда не закончится, а каждый четвертый ждет окончания через два или более лет.

28 июля 2025, 14:05
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Slava Kot

Ожидания сроков завершения войны в Украине стремительно смещаются и все больше граждан готовятся к длительному противостоянию. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.

Украинцы определили сроки, когда закончится война

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, каждый десятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев.

Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 26,4% украинцев. Это самый высокий показатель в 2025 году, который раньше был на уровне 12-15% и начал активно расти в апреле.

Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:

  • — ближайшие недели – 1,6%
  • — ближайшие месяцы – 4,3%
  • — в течение полугода – 6,3%
  • — в течение года – 11,5%
  • — в течение двух лет – 15,5%
  • — через два или более лет – 26,4%
  • — никогда – 9,2%
  • — затрудняюсь ответить – 25,2%

Украинцы определили сроки, когда закончится война - фото 2

Когда закончится война в Украине

Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:

  • — делает все возможное и чуть больше – 14,4%
  • — полностью справляется – 6,2%
  • — в большей степени справляется – 31,4%
  • — в большей степени не справляется – 22,4%
  • — полностью не справляется – 16,4%
  • — затрудняюсь ответить – 9,2%

Украинцы определили сроки, когда закончится война - фото 3

Оценка усилий власти по окончании войны в Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление. Когда война в Украине может закончиться.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп планирует закончить войну в Украине.



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