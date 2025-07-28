Украинцы определили сроки, когда закончится война

Ожидания сроков завершения войны в Украине стремительно смещаются и все больше граждан готовятся к длительному противостоянию. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, каждый десятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев.

Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 26,4% украинцев. Это самый высокий показатель в 2025 году, который раньше был на уровне 12-15% и начал активно расти в апреле.

Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:

— ближайшие недели – 1,6%

— ближайшие месяцы – 4,3%

— в течение полугода – 6,3%

— в течение года – 11,5%

— в течение двух лет – 15,5%

— через два или более лет – 26,4%

— никогда – 9,2%

— затрудняюсь ответить – 25,2%

Когда закончится война в Украине

Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:

— делает все возможное и чуть больше – 14,4%

— полностью справляется – 6,2%

— в большей степени справляется – 31,4%

— в большей степени не справляется – 22,4%

— полностью не справляется – 16,4%

— затрудняюсь ответить – 9,2%





Оценка усилий власти по окончании войны в Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление. Когда война в Украине может закончиться.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп планирует закончить войну в Украине.