Украинцы определили сроки, когда закончится война

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Slava Kot
Ожидания сроков завершения войны в Украине стремительно смещаются и все больше граждан готовятся к длительному противостоянию. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.
Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, каждый десятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев.
Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 26,4% украинцев. Это самый высокий показатель в 2025 году, который раньше был на уровне 12-15% и начал активно расти в апреле.
Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:
Когда закончится война в Украине
Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:
Оценка усилий власти по окончании войны в Украине
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление. Когда война в Украине может закончиться.
Также "Комментарии" писали о том, как Трамп планирует закончить войну в Украине.