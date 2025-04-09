Украинцы определили дату окончания войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что в ближайшие недели или месяцы существует возможность заставить Россию к прекращению огня как первого этапа процесса окончания войны в Украине. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.
Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, каждый пятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев. Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 12% украинцев, а 21,6% затруднились ответить на вопрос, когда завершится война.
Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:
Когда закончится война в Украине, по мнению украинцев. Результаты опроса Active Group
Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о коротком окне возможностей для окончания войны.
Также "Комментарии" писали о том, какие были бы результаты выборов президента Украины, если бы они прошли в ближайшее время.
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