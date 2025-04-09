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Украинцы определили дату окончания войны

Каждый десятый украинец считает, что война в Украине никогда не закончится, а каждый пятый ожидает ее завершения в ближайшие 6 месяцев.

сегодня, 14:10
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что в ближайшие недели или месяцы существует возможность заставить Россию к прекращению огня как первого этапа процесса окончания войны в Украине. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.

Украинцы определили дату окончания войны

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, каждый пятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев. Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 12% украинцев, а 21,6% затруднились ответить на вопрос, когда завершится война.

Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:

  • — в ближайшие недели – 4,2%
  • — в ближайшие месяцы – 6,7%
  • — в течение полугода – 8,6%
  • — в течение года – 21,3%
  • — в течение двух лет – 12,1%
  • — через два или более лет – 13,6%
  • — никогда – 11,9%
  • — затрудняюсь ответить – 21,6%

Украинцы определили дату окончания войны - фото 2

Когда закончится война в Украине, по мнению украинцев. Результаты опроса Active Group

Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:

  • — делает все возможное и чуть больше – 13,2%
  • — полностью справляется – 5,9%
  • — в большей степени справляется – 29,7%
  • — в большей степени не справляется – 24,5%
  • — полностью не справляется – 21,1%
  • — затрудняюсь ответить – 5,6%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о коротком окне возможностей для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, какие были бы результаты выборов президента Украины, если бы они прошли в ближайшее время.



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