Украинцы определили дату окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что в ближайшие недели или месяцы существует возможность заставить Россию к прекращению огня как первого этапа процесса окончания войны в Украине. Компания Active Group спросила украинцев, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, каждый пятый украинец ожидает окончания войны в течение года. Еще столько же респондентов считают, что война не продлится дольше шести месяцев. Что война закончится через два или более лет, прогнозирует почти 12% украинцев, а 21,6% затруднились ответить на вопрос, когда завершится война.

Когда закончится война в Украине по мнению украинцев:

— в ближайшие недели – 4,2%

— в ближайшие месяцы – 6,7%

— в течение полугода – 8,6%

— в течение года – 21,3%

— в течение двух лет – 12,1%

— через два или более лет – 13,6%

— никогда – 11,9%

— затрудняюсь ответить – 21,6%

Когда закончится война в Украине, по мнению украинцев. Результаты опроса Active Group

Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия украинской власти по приближению выгодного окончания войны для Украины:

— делает все возможное и чуть больше – 13,2%

— полностью справляется – 5,9%

— в большей степени справляется – 29,7%

— в большей степени не справляется – 24,5%

— полностью не справляется – 21,1%

— затрудняюсь ответить – 5,6%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о коротком окне возможностей для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о том, какие были бы результаты выборов президента Украины, если бы они прошли в ближайшее время.