Украинцы окончательно устали от войны: стало известно о шокирующей тенденции

По результатам социологического исследования, проведенного "Фондом демократической инициативы имени Илька Кучерива", 55% украинцев выступают за скорейшее завершение войны, даже если это потребует серьезных уступок. Такое мнение свидетельствует о росте усталости от затяжного противостояния — в 2023 году сторонников "мира любой ценой" было всего 30%, а противников — 53%. Сейчас только 30% опрошенных выступают против такого подхода.

Фото: из открытых источников

Несмотря на это, высокий уровень веры в победу Украины сохраняется: 73% респондентов убеждены, что Украина преодолеет Россию в войне. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения в победу верили 91,5% граждан. Пока 17% не верят в победу, и этот показатель варьируется в зависимости от региона. Меньше оптимизма среди жителей Востока — только 55% верят в победу, на Юге таких 69%.

На вопрос, что именно украинцы считают признаком победы, были получены следующие ответы:

· 37% — возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных;

· 31% — сохранение независимой украинской государственности;

· 30% — полное прекращение ракетных атак по Украине;

· 27% — освобождение всех территорий в пределах границ 1991 года;

· 23% — отстранение Путина от власти.

Опрос проводился методом личного интервью с 12 по 18 августа 2025 года. В нем приняли участие 2002 года респонденты в возрасте от 18 лет, проживающие на территориях, подконтрольных правительству Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как уже писали "Комментарии", пока на международном уровне продолжаются дискуссии о возможном месте и формате встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Владимиром Путиным, Россия не прекращает атаки по украинской территории и продолжает наступательные действия на фронте.