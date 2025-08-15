logo

Украинцы не так представляли справедливость: в Раде дали прагматичный совет
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы не так представляли справедливость: в Раде дали прагматичный совет

Вопрос не в красной дорожке: Бужанский о возможных последствиях саммита

15 августа 2025, 17:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространялась информация, что президент США Дональд Трамп будет встречать президента РФ Владимира Путина на красной дорожке, что возмутило украинцев.

Украинцы не так представляли справедливость: в Раде дали прагматичный совет

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский прокомментировал, что очень многих триггернула красная дорожка, на которой Трамп собрался встречать Путина.

"Не так мы себе представляли справедливость. И меня задело, но нам всем нужно взрослеть в своих взглядах, эмоциях и реакциях", — отметил он.

По словам, политика, если эта красная дорожка хоть чем поможет украинцам сохранить жизнь хотя бы одного бойца, гражданского, квадратный метр нашей страны, то "пусть хоть три красные дорожки там будут, пусть везут его на слоне, обмахивают опахалом, сопровождают девами всех цветов кожи".

Однако, по мнению нардепа, если это не поможет, "то тем более наплевать на нее, у нас будут проблемы гораздо более важные".

"Нужно, давно пора, относиться к куску тряпки как к куску тряпки, и ко всем, связанным с этим куском церемониями, как к ритуальным танцам, не позволять себе ни формой, ни сутью, отвлечься от результата. Надеюсь на мир для нашей страны, плевать на красные дорожки, нам нужно, чтобы дети ходили в школы без бомб”, — подчеркнул депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о самой большой ошибке относительно Путина. Наибольшей ошибкой, по мнению народной депутат Украины Софии Фединой, является политика умиротворения агрессора. По ее словам, так когда-то задобряли агрессора – нацистскую Германию и Гитлера – и это завершилось Второй мировой войной.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19094
