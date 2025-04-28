Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны идти на переговоры с Россией после полного и безусловного прекращения огня. Компания Active Group провела опрос, показавший приемлемые условия окончания войны в Украине для украинцев.
Как украинцы видят приемлемые условия окончания войны
Согласно опросу Active Group, 56,2% респондентов считают приемлемый исход войны, если Украина не сможет получить полный контроль над своими территориями. Однако 27,3% украинцев приемлемыми считают только освобождение всей территории Украины. Кроме того, еще 7,6% одним из условий назвало исчезновение России.
Какой исход войны украинцы считают приемлемым:
Также опрос Active Group продемонстрировал, как разные варианты приверженности приемлемым условиям для украинцев менялись начиная с февраля прошлого года.
Приемлемые условия для окончания войны в Украине. Фото: Active Group
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы определили дату окончания войны.
Также "Комментарии" писали об экс-главе МИД Дмитрии Кулебе, который рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны.
Новости