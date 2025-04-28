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Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны в Украине

Опрос показал, что украинцы примут как приемлемое условие для окончания войны.

сегодня, 14:18
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Автор:
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Slava Kot

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны идти на переговоры с Россией после полного и безусловного прекращения огня. Компания Active Group провела опрос, показавший приемлемые условия окончания войны в Украине для украинцев.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны в Украине

Как украинцы видят приемлемые условия окончания войны

Согласно опросу Active Group, 56,2% респондентов считают приемлемый исход войны, если Украина не сможет получить полный контроль над своими территориями. Однако 27,3% украинцев приемлемыми считают только освобождение всей территории Украины. Кроме того, еще 7,6% одним из условий назвало исчезновение России.

Какой исход войны украинцы считают приемлемым:

  • — Допускаю полное отступление украинских войск – 4,2%
  • — Окончание войны на нынешней линии разграничения – 25,6%
  • — Освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года — 15,4%
  • — Освобождение всех территорий занятых после 24 февраля 2022 года – 9%
  • — Освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 2,1%
  • — Освобождение всей территории Украины в границах 1991 года – 8,5%
  • — Освобождение всех территорий и выплаты компенсации со стороны России – 18,8%
  • — Исчезновение РФ – 7,6%
  • — Затрудняюсь ответить – 8,6%

Также опрос Active Group продемонстрировал, как разные варианты приверженности приемлемым условиям для украинцев менялись начиная с февраля прошлого года.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны в Украине - фото 2

Приемлемые условия для окончания войны в Украине. Фото: Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы определили дату окончания войны.

Также "Комментарии" писали об экс-главе МИД Дмитрии Кулебе, который рассказал, насколько близко Украина до мирных переговоров по окончании войны.



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