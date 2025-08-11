Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Рубрики
Каждый четвертый украинец считает приемлемым окончание войны на нынешней линии разграничения, еще столько же называют освобождение всех украинских территорий, а каждый десятый — исчезновение России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.
Какой результат окончания войны будет приемлем. Фото из открытых источников
Опрос, проведенный в августе компанией Active Group, показал, что для 25,2% украинцев приемлемый результат окончания войны – это освобождение всех территорий Украины. Кроме того, 14,5% респондентов помимо освобождения также считают необходимым получить компенсацию со стороны РФ.
Еще 23,4% опрошенных приемлемым результатом окончания войны назвали остановку боевых действий на линии разграничения. А 10% украинцев считают подобным результатом исчезновения России.
Приемлемый результат окончания войны в Украине по мнению украинцев:
Как менялся приемлемый исход окончания войны в Украине. Результаты опроса Active Group
