Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Каждый четвертый украинец считает приемлемым окончание войны на нынешней линии разграничения, еще столько же называют освобождение всех украинских территорий, а каждый десятый — исчезновение России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.

Опрос, проведенный в августе компанией Active Group, показал, что для 25,2% украинцев приемлемый результат окончания войны – это освобождение всех территорий Украины. Кроме того, 14,5% респондентов помимо освобождения также считают необходимым получить компенсацию со стороны РФ.

Еще 23,4% опрошенных приемлемым результатом окончания войны назвали остановку боевых действий на линии разграничения. А 10% украинцев считают подобным результатом исчезновения России.

Приемлемый результат окончания войны в Украине по мнению украинцев:

— Окончание войны на нынешней линии разграничения – 23,4%

— Освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года — 15%

— Освобождение всех территорий и выплаты компенсации со стороны России – 14,5%

— Освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года – 10,7%

— Исчезновение РФ – 10%

— Освобождение всех территорий, занятых после 24 февраля 2022 года – 10%

— Допускаю определенное отступление – 5,5%

— Освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 3,7%

— Затрудняюсь ответить – 7,2%

Как менялся приемлемый исход окончания войны в Украине. Результаты опроса Active Group

