Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Украинцы в опросе указали на разные результаты окончания войны, которые могут стать для них приемлемыми.

11 августа 2025, 14:55
Каждый четвертый украинец считает приемлемым окончание войны на нынешней линии разграничения, еще столько же называют освобождение всех украинских территорий, а каждый десятый — исчезновение России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны

Какой результат окончания войны будет приемлем. Фото из открытых источников

Опрос, проведенный в августе компанией Active Group, показал, что для 25,2% украинцев приемлемый результат окончания войны – это освобождение всех территорий Украины. Кроме того, 14,5% респондентов помимо освобождения также считают необходимым получить компенсацию со стороны РФ.

Еще 23,4% опрошенных приемлемым результатом окончания войны назвали остановку боевых действий на линии разграничения. А 10% украинцев считают подобным результатом исчезновения России.

Приемлемый результат окончания войны в Украине по мнению украинцев:

  • — Окончание войны на нынешней линии разграничения – 23,4%
  • — Освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года — 15%
  • — Освобождение всех территорий и выплаты компенсации со стороны России – 14,5%
  • — Освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года – 10,7%
  • — Исчезновение РФ – 10%
  • — Освобождение всех территорий, занятых после 24 февраля 2022 года – 10%
  • — Допускаю определенное отступление – 5,5%
  • — Освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 3,7%
  • — Затрудняюсь ответить – 7,2%

Украинцы назвали приемлемый результат окончания войны - фото 2

Как менялся приемлемый исход окончания войны в Украине. Результаты опроса Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина все ближе к корейскому сценарию окончания войны. Что он может означать, и будет ли это потеря украинских территорий в пользу России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько территорий Украины могут отдать России после встречи Трампа и Путина на Аляске.



