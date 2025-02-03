Украинцы назвали один приемлемый пункт "мирного плана" Трампа: остальные отвергают

В конце января в сети опубликовали якобы 100-дневный "мирный план" президента США Дональда Трампа для окончания войны в Украине. Компания Active Group опросил украинцев относительно пунктов "мирного плана" Трампа, которые могли бы быть приемлемыми для Украины.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Из десяти предложенных вариантов Active Group только один стал приемлемым с большим преимуществом – размещение миротворческого контингента стран Запада на территории Украины. Этот вариант поддерживают 50,7% респондентов, в то время как против 7,7%. Остальные варианты украинцы преимущественно назвали неприемлемыми.

Ближе к равному результату относился пункт об отказе членства Украины в НАТО – 32,2% считают этот пункт возможного "мирного плана" Трампа приемлемым, тогда как 35,8% не согласились с таким мнением.

Наиболее неприемлемыми вариантами "мирного плана" для украинцев стало ограничение военного потенциала Украины, а также сохранение за Россией оккупированных территорий с 2022 года, в частности, с частью Запорожской, Харьковской и других областей – 58,2% и 54,6% соответственно.

Также украинцы преимущественно против "заморозки" конфликта на текущие линии фронта, "референдумов" на оккупированных территориях и снятия санкций с России в обмен на выполнение условий мира.

Приемлемые и неприемлемые для украинцев пункты возможного мирного плана. Active Group

Отметим, что, несмотря на обсуждение "мирного плана" Трампа за 100 дней закончить войну в Украине, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал его "вбросом россиян", а президент Владимир Зеленский указал, что завершение войны зависит от установления справедливого мира и желания Путина закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле озвучили позицию по переговорам с Украиной.