Украинцы назвали минимальные условия, при которых можно идти на мирные переговоры с Россией

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы, который будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре. По словам президента, план состоит в попытке заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для окончания войны на условиях Украины. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какие для них минимальные условия для мирных переговоров с Россией.
Минимальные условия для начала мирных переговоров. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, 35,3% украинцев считают, что мирные переговоры с Россией можно начинать только в случае ухода армии РФ со всех украинских территорий. Из них 19,2% указывают, что кроме освобождения всей территории Украины Россия также должна выплатить компенсацию за вторжение.
Минимальные условия, при которых Украина должна идти на мирные переговоры с Россией:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал приемлемый результат, с которым украинцы готовы заканчивать войну.
Также "Комментарии" писали, что стали известны потери Украины и России на войне. Согласно данным западной разведки на войне в Украине погибли 80 тыс. украинских военных и около 200 тыс. российских.
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