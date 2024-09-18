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Украинцы назвали минимальные условия, при которых можно идти на мирные переговоры с Россией

Как украинцы видят минимальные условия для начала переговоров с Россией.

сегодня, 12:20
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы, который будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре. По словам президента, план состоит в попытке заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для окончания войны на условиях Украины. Компания Active Group провела исследования и спросила украинцев, какие для них минимальные условия для мирных переговоров с Россией.

Украинцы назвали минимальные условия, при которых можно идти на мирные переговоры с Россией

Минимальные условия для начала мирных переговоров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 35,3% украинцев считают, что мирные переговоры с Россией можно начинать только в случае ухода армии РФ со всех украинских территорий. Из них 19,2% указывают, что кроме освобождения всей территории Украины Россия также должна выплатить компенсацию за вторжение.

Минимальные условия, при которых Украина должна идти на мирные переговоры с Россией:

  • — при уходе российских войск и выплаты компенсаций – 19,2%;
  • — при уходе российских войск на границы 1991 года – 16,1%;
  • — при уходе российских войск со всей территории, кроме Крыма – 2,9%;
  • — при отходе российских войск на линию до 24 февраля 2022 года — 19,5%;
  • — при остановке боевых действий – 21,7%;
  • — без условий, как можно скорее – 15,1%;
  • — затруднились ответить – 5,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал приемлемый результат, с которым украинцы готовы заканчивать войну.

Также "Комментарии" писали, что стали известны потери Украины и России на войне. Согласно данным западной разведки на войне в Украине погибли 80 тыс. украинских военных и около 200 тыс. российских.



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