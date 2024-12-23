Согласно результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев считают, что Россия должна выполнить определенные условия, чтобы Украина начала мирные переговоры. Только 7% опрошенных не согласны с этим мнением, а 20% не смогли определиться с позицией.

Украинцы назвали условие переговоров с РФ. Фото: УНН

Основные требования, которые, по мнению украинцев, должна выполнить Россия для начала переговоров, включают в себя:

· прекращение обстрелов территорий Украины, не находящихся под оккупацией, где не ведутся боевые действия (54%);

· полный вывод российских войск с территории Украины в пределах международно признанных границ (46,5%);

· отвод войск с территорий, захваченных после 24 февраля 2022 (35%);

· освобождение Запорожской АЭС от военных РФ (31%);

· временное прекращение огня со стороны России (27%);

· вывод войск со всех территорий Украины, кроме Крыма (16%).

Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря 2024 на подконтрольных Украине территориях, где отсутствуют активные боевые действия. В нем приняли участие 1518 респондентов по методу face-to-face. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Вопрос о начале мирных переговоров также активно обсуждается в международных кругах. Украина неоднократно заявляла, что готова к диалогу только при полном выводе российских войск со своей территории. В России же продолжают обвинять Украину и западные страны в "эскалации конфликта".

Напомним, большинство украинцев также поддерживают идею восстановления ядерного потенциала, потерянного после подписания Будапештского меморандума. Это свидетельствует о росте настроений, направленных на обеспечение большей независимости и национальной безопасности страны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украину должны просто поставить в известность: Путин придумал как начать переговоры без Киева.