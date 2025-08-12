Украинцы назвали, что для них станет победой в войне

Около четверти украинцев сочтут победой на войне против России освобождения всех территорий Украины, еще столько же соглашаются назвать победой окончания войны на линии разграничения. Каждый десятый украинец считает, что победой на войне станет исчезновение России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического исследования компании Active Group.

Августовский опрос компании Active Group показал, что для 27% украинцев победой на войне станет освобождение всех территорий Украины, находящихся под временной оккупацией РФ. Кроме того, сюда входят также 14,6% респондентов, считающих, что кроме деоккупации Россия должна выплатить компенсацию Украине.

22,5% назвали победой Украины окончание войны на нынешней линии разграничения. Еще 32,5% респондентов будут считать победоносный результат завершения войны с оккупацией некоторых территорий, однако без конкретных определений формы контроля РФ над украинскими землями.

Также 10% украинцев считают, что исчезновение России будет победой Украины.

Что для украинцев станет победой на войне:

— Окончание войны на нынешней линии разграничения – 22,5%

— Освобождение всех территорий и выплаты компенсации со стороны России – 14,6%

— Освобождение части территорий, занятых после 24 февраля 2022 года — 13,9%

— Освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года – 13,3%

— Исчезновение РФ – 10,2%

— Освобождение всех территорий, занятых после 24 февраля 2022 — 8,6%

— Допускаю определенное отступление – 5,9%

— Освобождение всей территории Украины, кроме Крыма – 4,1%

— Затрудняюсь ответить – 7%

