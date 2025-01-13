«Украинцы насмехаются над бойцом ВСУ, погибшим в бою с якутом»: что известно

Российские Telegram-каналы распространяют информацию, что якобы украинцы публикуют фото погибшего в рукопашном бою бойца ВСУ с оскорбительной подписью – насмехаются за то, что тот дал себя убить.

Дмитрий Масловский, который погиб в рукопашном бою с якутом

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

Правда: фотография с оскорбительным текстом, якобы распространяемая украинцами, является российской подделкой. На это указывают сразу несколько факторов:

• на фото изображен не Дмитрий Масловский, погибший в рукопашном бою, а другой воин;

• автором оскорбительной подписи является человек, не владеющий украинским. Это ощущается по стилистике, на это указывает и допущенная ошибка – слово "ничтожество" перевели как "ерунда";

• оскорбительное сообщение тиражируют в соцсетях только вражеские z-каналы. Украинцы же в соцсетях чтят светлую память погибшего бойца.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, во время пожаров в Калифорнии пострадали восемь особняков, принадлежащих якобы высокопоставленным украинским военным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" в период с апреля 2022 по февраль 2024 года. Верифицировав информацию в United24 Media, Центр сообщает, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал. Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины, пишут в ЦПД.