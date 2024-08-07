Украинцы нашли спрятанные российские корабли

В начале войны россияне сеяли ужас в Черном море, однако теперь Кремль вынужден прятать свои военные корабли между объектами портовой инфраструктуры и надеяться, что это спасет их от украинских атак. Однако члены партизанского отряда "Атеш" заметили российские корабли и передали информацию Силам обороны.

Военные корабли России в Крыму. Фото из открытых источников

Участники украинско-татарского движения сопротивления "Атеш" проводили разведку под Севастополем. В ходе этой операции были замечены два десантных корабля Черноморского флота, один из которых ранее принадлежал Украине.

"В Килен-Бухте мы зафиксировали два БДК проекта 775, один из которых, "Константин Ольшанский". Именно этот БДК был похищен у Украины еще в 2014 году. Напомним, что половина кораблей проекта 775 уже была успешно уничтожена!", — говорится в сообщении "Атеш".

Партизанская группировка указывает, что российские войска спрятали свои корабли в бухтах среди кранов и портовой инфраструктуры, надеясь защитить их от украинских атак.

"Всю собранную информацию мы как всегда передаем Силам обороны Украины и нет сомнений, что в ближайшее время очередные суда рашистов пойдут ко дну", — добавили участники украинско-татарского движения сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парад в честь "Дня ВМФ РФ" должен был стать гордостью Путина, однако показал слабости российской армии. На параде в Санкт-Петербурге не было ни одного российского корабля, о поражении которого сообщали украинские спецслужбы. Кроме того, в праздничном действе приняли участие только два судна Черноморского флота РФ.



Также "Комментарии" писали о подготовке Украины к ликвидации Путина на параде ВМФ РФ. По заявлениям российского дипломата, этой операции помешали США.