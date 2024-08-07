Украинцы нашли спрятанные российские корабли

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Slava Kot
В начале войны россияне сеяли ужас в Черном море, однако теперь Кремль вынужден прятать свои военные корабли между объектами портовой инфраструктуры и надеяться, что это спасет их от украинских атак. Однако члены партизанского отряда "Атеш" заметили российские корабли и передали информацию Силам обороны.
Военные корабли России в Крыму. Фото из открытых источников
Участники украинско-татарского движения сопротивления "Атеш" проводили разведку под Севастополем. В ходе этой операции были замечены два десантных корабля Черноморского флота, один из которых ранее принадлежал Украине.
Партизанская группировка указывает, что российские войска спрятали свои корабли в бухтах среди кранов и портовой инфраструктуры, надеясь защитить их от украинских атак.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парад в честь "Дня ВМФ РФ" должен был стать гордостью Путина, однако показал слабости российской армии. На параде в Санкт-Петербурге не было ни одного российского корабля, о поражении которого сообщали украинские спецслужбы. Кроме того, в праздничном действе приняли участие только два судна Черноморского флота РФ.
Также "Комментарии" писали о подготовке Украины к ликвидации Путина на параде ВМФ РФ. По заявлениям российского дипломата, этой операции помешали США.
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Ігор
сегодня, 15:03
Якось дивно. Взяли попередили. Щось тут не так.