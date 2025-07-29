Российские Telegram-каналы со ссылкой на материал Politico и видеосюжет United 24 Media пишут, что якобы "украинцы начали охоту на работников ТЦК и СП, в результате чего уже погибли 12 сотрудников". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

«Украинцы начали охоту на работников ТЦК и СП – погибли 12 сотрудников»: что известно

На самом деле: на официальных ресурсах Politico и United 24 Media таких материалов нет.

Псевдосюжет смонтирован в графическом редакторе с использованием кадров из других событий, выяснили фактчекеры "Укринформ".

Фото с "погибшим", использованное российскими фейкометами, датировано 5 февраля 2025 года – оно было сделано за несколько месяцев до российских обстрелов зданий ТЦК.

"Россия системно фабрикует подобные фейки, чтобы сеять недоверие к украинским институтам и раскалывать общество", – подчеркивают Центр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеские Tg-каналы в очередной раз распространяют старый сюжет украинского телеканала об обстреле Харьковского военкомата из гранатомета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Кроме того, пропагандисты сообщают о якобы гибели 36 работников ТЦК и СП в результате обстрела.

"На самом деле событие на видео, которое распространяют вражеские пропагандисты, произошло еще в сентябре 2014 года. Именно тогда и был снят этот репортаж. Соответственно, информация о "36 погибших" фейковая".