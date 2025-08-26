logo

Украинцы начали массово бежать в страну, которая поддерживает Путина в войне: что известно
Украинцы начали массово бежать в страну, которая поддерживает Путина в войне: что известно

Наибольшее количество лиц, пытавшихся пересечь границу с Беларусью, пограничники задержали в Ровенской области: всего 531 человека.

26 августа 2025, 10:30
Клименко Елена

В 2025 году попытки незаконного пересечения украинско-белорусской границы достигли рекордного уровня — с января по август пограничники задержали 911 мужчин в возрасте 18-60 лет. Это вдвое больше, чем в предыдущие три года полномасштабной войны вместе взятые.

Украинцы начали массово бежать в страну, которая поддерживает Путина в войне: что известно

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в ответе на запрос журналистов "Следства.Инфо".

Для сравнения:

·          в 2022 году задержали 61 человек (всех — на Волыни),

·          в 2023-м — 26 мужчин (24 на Волыни, 2 на Ровенщине),

·          в 2024-м — 336 (164 на Ровенщине, 112 на Житомирщине, 58 на Волыни, 2 на Киевщине).

Больше всего нарушителей зафиксировали в Ровенской области — 531 задержан с начала большой войны.

·          В Житомирской области пограничники задержали 484 мужчин,

·          на Волыни — 281,

·          на Киевщине — 38.

Интересно, что только Волынская область фигурировала в отчетах о попытках пересечения границы в первый год вторжения — в 2022 году нарушители пытались пересечь границу только оттуда.

Беларусь, как известно, поддерживает Россию в войне против Украины, в частности, предоставляет свою территорию для размещения войск РФ и запуска ракет. Кроме того, белорусский завод "Маналит" по расследованиям поставляет критически важные конденсаторы для российских ракет, используя при этом европейское оборудование. После 2022 г. прибыль этого предприятия выросла в шесть раз, однако оно до сих пор не попало под санкции ЕС и США.

