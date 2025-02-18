Украинцы могут получить дополнительные выплаты: Красный Крест сделал заявление

Информация о якобы выплатах 2,5 тыс. грн от Украинского Красного Креста для представителей уязвимых категорий населения неправдива. Об этом сообщает Красный Крест Украины.

Красный Крест предупредил о мошенниках (фото из открытых источников)

Как отмечается, мошенники используют видеоинструкцию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чтобы ввести людей в заблуждение. Информация в их видео фейковая, а изображения не имеют никакого отношения к Красному Кресту Украины.

"Будьте осторожны! Мошенники призывают подавать заявления в местные ячейки Украинского Красного Креста или обращаться на горячую линию. Это попытка ввести вас в заблуждение", – предостерегают в организации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто из украинцев может получить еще выплаты . Как известно из-за сложной экономической ситуации, связанной с полномасштабным вторжением РФ правительство решило не поднимать социальные стандарты в 2025 году. В то же время, для некоторых украинцев предусмотрена надбавка к пенсии. Есть определенные категории граждан, которым принадлежит надбавка к пенсии после 65 лет.

Отмечается, что в Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, достигшим 60 лет, но в то же время имеющих стаж не менее 32 лет. Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 лет и 15 лет соответственно. У украинцев в возрасте 65 лет при требуемом стаже пенсия должна составлять 40% зарплаты. В случае, если выплаты меньше указанного размера, то предусмотрена доплата до этого уровня. Следует отметить, что начисление происходит автоматически и дополнительно обращаться в ПФУ не следует. В то же время другие надбавки не предусмотрены.