Украинцы массово скидываются на «ядерку»: сколько миллиона уже собрано

Совладелец Monobank Олег Гороховский объявил шутливый сбор средств "на ядерку", который вызвал большой ажиотаж среди украинцев. Только за неполные сутки удалось собрать около 23 миллионов гривен. Впрочем, бизнесмен признался, что его инициатива — это иронический способ "сбросить пару", а все собранные средства будут переданы волонтерам на нужды фронта, сообщает BBC Украина.

Ядерное оружие Украины

Сбор стартовал после неудачных переговоров президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, что вызвало волну негодования среди украинцев. За первые десять часов удалось собрать 10 миллионов гривен, а к вечеру 1 марта сумма выросла уже до 23 миллионов гривен. В собрании приняли участие около 70 000 человек из 61 страны мира.

" Это был шутка . Извините , если разочаровал много людей ... Я не понимаю , как эти деньги , которые соберутся , использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал ", - сказал Гороховский в комментарии BBC.

По его словам, инициатива будет продолжаться только сутки, а собранные средства пойдут на закупку дронов или гуманитарной помощи для фронта.

"Я сделал за минутку эту "банку", быстро пошерил — и началось это безумие... Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает, насколько украинцам больно, что происходит", — сказал банкир.

Он подчеркнул, что не координировал свои действия с украинскими властями, однако предположил, что в случае реального финансирования ядерных разработок в будущем он готов поддержать эту инициативу.

"Когда уже дойдет до того, что в конце концов нужно будет финансировать какие-то такие разработки... если государству будут нужны деньги, то мы задонатим тогда сами на это, когда к нам обратятся". — сказал Гороховский.

Бизнесмен добавил, что если бы речь шла о создании ядерного оружия, то был бы "совсем иной порядок цифр", чем дающий сбор в Monobank, к тому же этот процесс не нуждался бы в такой публичности.

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