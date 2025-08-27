Украинцы массово бегут в Беларусь: потрясающее расследование

Следствие.Инфо сообщает: в 2025 году значительно возросло количество попыток побега украинских мужчин призывного возраста в Беларусь. По данным Государственной пограничной службы, только с 1 января по 1 августа этого года на границе задержали 911 человек от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем суммарно за все предыдущие три года полномасштабного вторжения.

Беларусь

Для сравнения:

• в 2022 году пограничники задержали 61 человека (все — на Волыни);

• в 2023-м — только 26 (24 на Волыни и 2 на Ровенщине);

• в 2024 году количество возросло до 336 (164 в Ровенской, 112 в Житомирской, 58 на Волыни и 2 в Киевской).

Таким образом, в этом году количество попыток незаконного пересечения границы в направлении Беларуси оказалось больше, чем за три предыдущих года вместе.



По региональному распределению больше таких случаев фиксируют в Ровенской области — 531 задержан за время полномасштабной войны. В Житомирской области таких мужчин — 484, на Волыни — 281, а в Киевской области — 38. Волынь стала единственным регионом, откуда пытались бежать в Беларусь в первый год вторжения.



Беларусь, с 2022 года союзница России в войне против Украины, предоставляет свою территорию для размещения российских военных и запуска ракет. Поэтому попытки пересечения этой границы пограничники расценивают как особо опасные.



Рост количества таких случаев свидетельствует об усилении попыток уклонения от мобилизации и опасности, что украинские граждане могут оказаться под контролем государства, откровенно способствующего агрессии против Украины.



