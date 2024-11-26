Украинцы должны взывать о мире: военный раскрыл замысел РФ

В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 188 вражеских БпЛА.

Ракетный удар

По состоянию на девять утра противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников.

Фактически, отмечает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник, Силы обороны смогли уничтожить или не допустить попадания в цель 90% всего летевшего в Украину.

"Это хороший показатель, но безоговорочный факт, что россияне накопили достаточное количество средств, чтобы попытаться сломать нашу противовоздушную систему обороны и добраться до предприятий тепло- и энергогенерации", — отметил Мельник.

По его мнению, все эти удары преследуют исключительно одну цель – устроить террор украинцам.

"Цель россиян проста заставить народ взывать о мире на любых условиях, но х*р у них, что получится", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук пояснил, что удары России по жилым домам в разных городах Украины имеют целью послать сигнал Западу о готовности к террористическим действиям против мирного населения Россия открыто демонстрирует свой терроризм. , больше не скрывая его. Спикер добровольческой армии подчеркнул, что речь идет о четкий сигнал Запада: мы готовы убивать мирных украинских граждан. Кроме того, эти атаки направлены на создание панического настроения и управляемого хаоса в украинском обществе, особенно на Юге страны. При этом известно, что на Западе все чаще звучит тема с переговорами, к которым хотят принудить Украину.







