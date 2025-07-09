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Украинцы должны готовиться к сложному лету: эксперт предупредил о ракетном потенциале РФ

В ближайшее время страна-агрессор может запускать по Украине до тысячи дронов и ракет в течение одной ночи

9 июля 2025, 08:35
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Клименко Елена

Несмотря на наращивание производства и накопление арсенала дронов и ракет, Россия не способна ежедневно производить масштабные обстрелы территории Украины. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса и летчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, что ограничительными факторами являются не только технические возможности, но и ограничения в разведданных и целях.

Украинцы должны готовиться к сложному лету: эксперт предупредил о ракетном потенциале РФ

Фото: из открытых источников

По информации The Wall Street Journal, Москва готовится к длительным летним атакам. В издании подчеркивают, что в то же время Украина испытывает трудности в работе систем противовоздушной обороны. Однако, как отмечает Свитан, подобные удары не могут быть регулярными: у РФ не хватает разведывательной информации, а также объектов военного значения, которые могли бы оправдать частые ракетно-дроновые удары.

По словам эксперта, в случаях, когда атаки все же готовятся, основной мишенью становится именно гражданская инфраструктура – это больше политическая демонстрация, чем военная операция. Таким образом, Кремль пытается давить на украинское общество.

Как пишет The Telegraph, Россия может вскоре добиться возможности запускать до тысячи дронов и ракет за ночь. Но на практике это не означает ежедневных атак. Как объясняет Свитан, массированный удар — сложная операция, включающая разведку, планирование и логистику, и требующая, по меньшей мере, недели на подготовку. Реалистичный темп – одна большая атака примерно раз в семь дней.

Таким образом, резюмирует эксперт, РФ способна организовывать масштабные обстрелы примерно раз в неделю, сосредотачивая усилия на комбинированных ударах с сотнями дронов, часть которых выполняют функции приманок для украинских систем ПВО.

Напомним, что с начала 2025 года зафиксировано уже десять крупнейших комбинированных воздушных атак со стороны РФ. Согласно данным Института изучения войны, пик таких обстрелов пришелся на июнь и июль, когда за ночь Россия запускала более 400 воздушных целей.

Портал "Комментарии" писал, что после того, как администрация Дональда Трампа прекратила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), Россия планирует заполнить образовавшийся геополитический вакуум, запустив собственную программу международной помощи.



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Источник: https://24tv.ua/obstrili-ukrayini-stanut-chastishimi-yak-chasto-mozhe-atakuvati_n2865326
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