Украинцев заставят вернуть субсидии: кого касается

На субсидии сейчас рассчитывает немало украинцев, однако некоторые граждане не получат этих социальных льгот, еще придется вернуть средства, если они получены незаконно. Пресс-служба Пенсионного фонда информирует, кому и в каких случаях придется вернуть льготы.

Субсидии в Украине (фото из открытых источников)

Что должны знать получатели социальных льгот

Как прописано в законодательстве, претенденты на субсидии должны в течение 30 календарных дней, после того как у них возникли определенные обстоятельства, влияющие на назначение выплат, сообщить об этом работникам Пенсионного фонда.

Список обстоятельств следующий:

— изменения в составе зарегистрированных в вашем доме членов домохозяйства;

— изменения через перечень полученных жилищно-коммунальных услуг и условия их предоставления;

— смена исполнителя коммунальных услуг, переход к объединению совладельцев многоквартирного дома;

— когда совершена одноразовая покупка на сумму свыше 50 тыс. грн, или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого более 50 тыс. грн;

— приобретение права собственности на транспортное средство, кроме мопеда и прицепа, на жилье в городе или поселке городского типа (недвижимость, находящаяся в сельской местности, на право получения субсидии не влияет);

— когда совершена операция по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн (имеется в виду не разовая покупка, а все операции в течение 12 месяцев);

— получение тем, кому назначена субсидия, или членом его семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения);

-когда открыт депозитный банковский счет или несколько счетов на общую сумму свыше 100 тыс. грн.;

Выплаты могут быть отменены, если:

-получатель скрыл свою настоящую прибыль и получает выплаты, которые по закону ему не принадлежат;

-получатель выплат не платил в полном объеме коммунальную плату свыше 3 месяцев и имеет долг;

-при этом субсидию можно потерять, когда долги за коммуналку составляют более 340 тысяч гривен;

-если нарушитель не захочет вернуть средства за полученную незаконную субсидию, то учреждение, назначившее выплату, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании денег с нарушителя;

Напомним, что "Комментарии" писали о новых льготах для защитников Украины .

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