Украинцев заставляют платить за чужую некомпетентность: нардепы требуют глобального аудита

Россия возобновила удары по объектам критической инфраструктуры – украинцев готовят к тяжелой зиме – вероятно без света, тепла, воды. В Раде подчеркнули, что нужно провести глобальный аудит средств, которые ранее были направлены на защиту энергообъектов от вражеских атак.

Деньги. Иллюстративное фото

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. По его словам, власти снова собираются потратить миллиарды гривен на укрытия для объектов критической инфраструктуры. И, как подчеркнул политик, снова будут платить украинцы, ведь государственных денег не существует – есть только деньги налогоплательщиков.

"Но хочу напомнить: в 2022-2023 годах на это уже ушло по меньшей мере 20 млрд грн. Кубраков и Найем тогда отчитывались, что все защищено на 100%. В частности, и Трипольская ТЭС, которая через две недели после этого заявления была разрушена "на 100%"!", — напомнил народный депутат.

По его словам, сегодня украинцев снова готовят к тяжелой зиме. Предупреждают, что не будет света, не будет воды. Однако, по мнению Разумкова, сначала общество должно услышать отчет о результатах предыдущих расходов на защиту критической инфраструктуры.

"Почему люди снова сидят без света, а критическая инфраструктура остается уязвимой? Должен быть глобальный аудит! Необходимо выяснить, кто и куда тратил эти средства, это была коррупция или несуразность чиновников?! И кто понесет ответственность? Украинцы не должны бесконечно платить за чужую некомпетентность!", — заявил политик.

