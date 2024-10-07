Украинцев в оккупации заставляют вступать в партию Путина: шокирующие подробности

Российские оккупанты активизировали процесс набора коллаборантов и жителей захваченных территорий в ряды пропутинской партии "Единая Россия".

Враг усиливает давление на жителей оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Кремль дал указание гауляйтерам на временно оккупированных территориях, чтобы увеличить количество членов партии международного преступника Владимира Путина. Следовательно, все так называемые "государственные учреждения" должны представить оккупационным администрациям перечень работников, не получивших партийный билет.

Отмечается, что такие действия оккупантов направлены как пропагандистский эффект по поддержке местными жителями оккупации, а также на создание круговой поруки, чтобы объединить всех вокруг российского диктатора.

Центр национального сопротивления призвал жителей захваченных регионов при возможности избегать членства в оккупационных центрах путинской партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.